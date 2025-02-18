الإفراج عن نائل البرغوثي الأسبوع المقبل مع إبعاده خارج الوطن

وكالات

أعلنت عائلة الأسير الفلسطيني نائل البرغوثي أنه أجرى اتصالًا بزوجته وأبلغها بقرار الإفراج عنه الأسبوع المقبل، مع تأكيد أنه سيتم إبعاده إلى خارج الأراضي الفلسطينية.

ويعد البرغوثي صاحب أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى 45 عامًا في سجون الاحتلال.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن الإفراج عنه يأتي بعد عقود من الاعتقال المستمر، وسط تنديد واسع بسياسة الإبعاد التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى المحررين.