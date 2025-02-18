السفيرة الأمريكية في بيروت تؤكد استمرار مساعدات بلادها للبنان وجيشه

بيروت – (د ب أ)

أبلغت السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي باستمرار المساعدات الأمريكية للبنان لا سيما للجيش اللبناني.

واستقبل الوزير رجّي، اليوم الثلاثاء، السفيرة جونسون التي أبلغته بـ"استمرار المساعدات الأمريكية للبنان لا سيما للجيش اللبناني"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وشكر الوزير رجّي الولايات المتحدة، مشدداً على "أهمية الدعم الأمريكي لتعزيز قدرات القوات المسلّحة اللبنانية".

وبحث رجّي مع جونسون "أهمية الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كامل الجنوب اللبناني تطبيقا لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيّز التنفيذ بتاريخ 27 نوفمبر 2024، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".

يذكر أن أمريكا تقدّم الدعم للجيش اللبناني تسليحا وتدريبا