لافروف: المحادثات الروسية مع الولايات المتحدة كانت "مفيدة للغاية"

الرياض / موسكو - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه لأول اجتماع شامل له مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ووصفه بأنه "مفيد للغاية".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في الرياض إن الجانبين استمعا إلى بعضهما البعض واتفقا على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل بين البلدين وتوسيعه.

كما تمت مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية، حيث ارتفعت العملة الروسية (الروبل) مقابل الدولار واليورو بعد المحادثات، وذكر لافروف أنهما تحدثا أيضا عن تقليص العقبات التي تعترض التعاون الاقتصادي، على الرغم من أنه لم يذكر تفاصيل.

وأوضح كذلك أن الجانبين اتفقا على تعيين سفيرين على وجه السرعة لموسكو وواشنطن، ولا يوجد سفير روسي حاليا لدى الولايات المتحدة.

ويمكن أن يبدأ التعاون المحتمل مع الولايات المتحدة في إخراج روسيا من العزلة التي فرضها عليها الغرب منذ غزوها لأوكرانيا.