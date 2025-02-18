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مسؤول أوكراني: ترامب ربما يكون مخدوعًا بشأن العواقب المترتبة على طريقة تعامله مع روسيا

06:04 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إنه إذا جرت مفاوضات رسمية بشأن الصراع في أوكرانيا فإن كييف ستحضرها.

بدورها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول أوكراني، قوله إن الحديث مع روسيا من وراء ظهر أوكرانيا مسار ضعيف، مضيفا "إدارة ترامب لم تخبرنا بما ستتحدث عنه ولا منظور لدينا بشأن المصالح التي سيتم بحثها".

وأشار المسؤول الأوكراني، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما يكون مخدوعا بشأن العواقب المترتبة على طريقة تعامله مع روسيا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس:"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أرجأ زيارته إلى السعودية لتجنب ربطها بالمحادثات الجارية بين واشنطن وموسكو.

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