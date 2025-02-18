إعلام عبري: الكرفانات والمعدات الثقيلة ستدخل إلى غزة قبل يوم السبت

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة خلال الأسبوع الجاري وقبل الإفراج عن الأسرى الستة يم السبت المقبل.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن إسرائيل ستحاول تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مما يسمح بإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل قد تزيد عدد البيوت المتنقلة التي ستسمح بدخولها إلى قطاع غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح المزيد من الأسرى في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض خليل الحية، إنه "استمرارا لجهودنا المتواصلة في إنجاح وإنجاز المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو، وتمهيدًا للانخراط في المرحلة الثانية منه، وتجاوبا مع جهود الوسطاء، فقد قررت الحركة والمقاومة ما يلي:

• أولا: تسليم عدد 4 من جثامين أسرى الاحتلال يوم الخميس 20 فبراير الجاري، ومن بينهم جثامين عائلة "بيباس"، على أن يفرج العدو يوم السبت 22 فبراير عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق، فيما يستكمل تسليم باقي الجثامين المتفق عليهم في المرحلة الأولى الأسبوع السادس.

• ثانيا: الإفراج يوم السبت المقبل 22 فبراير الجاري عمن تبقى من أسرى الاحتلال الأحياء، المتفق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وعددهم 6 ومن بينهم الأسيران: "هشام السيد" و"أڤيرا منجستو"، على أن يفرج العدو عمن يقابلهم من أسرانا حسب الاتفاق.

وأضاف الحية، أن هذه الخطوات تعكس جدية الحركة في تنفيذ بنود الاتفاق كما وردت، واستجابة لجهود الوسطاء، مؤكدًا ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق كما وردت، دون استثناء أو مماطلة، خاصة إدخال الآليات الثقيلة لنتمكن من انتشال جثامين شهداء الفلسطينيين من تحت الأنقاض، وكذلك جثامين أسرى الاحتلال، الذين استشهدوا نتيجة القصف الصهيوني.

وأشار الحية إلى أن الاحتلال لا يزال يماطل ويتهرب من الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم 16 من توقيع الاتفاق، مؤكدًا أن الحركة والمقاومة جاهزة للانخراط الفوري للتفاوض لتطبيق بنود المرحلة الثانية، وهي:

1- الوقف التام لإطلاق النار والوصول إلى الهدوء المستدام.

2- الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

3- إنجاز صفقة تبادل أسرى للمرحلة الثانية مرة واحدة، ونحن جاهزون للاتفاق عليها رزمة واحدة.

كما أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على ضرورة تحصين كل ذلك بضمانات دولية ملزمة، حسبما ورد في قرار مجلس الأمن 2735.