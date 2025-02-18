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بالفيديو.. انفجار هائل يهز جنوب تل أبيب

05:52 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

انفجار هائل يهز جنوب تل أبيب

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وكالات

شهدت مدينة تل أبيب، اليوم الثلاثاء، حادثة انفجار شاحنة سحب أثناء سيرها في شارع شوكن، إثر اشتعال النيران في دراجة نارية كانت تقلها.

وأسفر الانفجار عن إصابة رجل يبلغ من العمر 45 عامًا بحروق خطيرة، بينما كان يقف عند معبر للمشاة القريب من موقع الحادث.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة مرور الشاحنة في الشارع، بينما كان المصاب ينتظر عند إشارة المرور، قبل أن تنفجر الشاحنة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى إصابته مباشرة واشتعال النيران في جسده، ليحاول إخمادها على الفور.

من جهتها، أكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية ترجح أن يكون للحادث خلفية جنائية.

وقال أحد المسعفين الذين تواجدوا في المكان: "عند وصولنا، وجدنا المصاب واعيًا لكنه يعاني من حروق في أنحاء جسده، وتم نقله على الفور إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى نجمة داود الحمراء، حيث وُصفت حالته بالخطيرة".

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