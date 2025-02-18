جوتيريش: يجب توسيع عضوية مجلس الأمن ليتوافق مع التغيرات الجيوسياسية

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن أفق الحرب النووية ما يزال خطرا قائما.

وشدد جزوتيريش، على ضرورة العمل على حل الأزمات العالمية وتحقيق السلام، مؤكدا أنه يجب إعطاء الأولوية للتسوية السلمية للنزاعات الدولية.

وأوضح جوتيريش، أنه لا بد من إصلاح الهيكل المالي العالمي وإنصاف الدول النامية، كما يجب توسيع عضوية مجلس الأمن ليتوافق مع التغيرات الجيوسياسية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لا بد من تجاوز الخلافات داخل مجلس الأمن لتحقيق مصلحة الشعوب.