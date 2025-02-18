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خامنئي: المخططات الحمقاء التي تطرحها واشنطن بشأن غزة لن تصل لأي نتيجة

05:27 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

آية الله علي خامنئي

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وكالات

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن الرأي العام العالمي يميل اليوم لصالح فلسطين ولن ينجح أي مشروع دون موافقة المقاومة وأهل غزة.

وأكد خامنئي، أن المخططات الحمقاء التي تطرحها الولايات المتحدة أو غيرها بشأن غزة لن تصل إلى أي نتيجة، مهنئا المقاومة على انتصارها في غزة ومشيدا كذلك بوحدتها وبصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أشار خامنئي، إلى أن "الوحدة والانسجام بين قادة المقاومة الفلسطينية ومجاهديها، وكذلك الصمود في وجه العدو، والمضي قدماً في المفاوضات المعقدة، وصبر وثبات الناس، كلها عوامل جعلت المقاومة شامخة في المنطقة".

وتقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، إلى مصر والأردن، غير أن الطرح الأمريكي لقي رفضا شديدا من القاهرة وعمان.

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