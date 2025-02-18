قوات أوغندية تدخل مدينة بونيا بشرق الكونغو لدعم القوات المحلية

كمبالا - (أ ب)

قال متحدث عسكري، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوغندية دخلت مدينة بونيا الواقعة في شرق الكونغو، لمساعدة القوات المحلية على وقف عمليات العنف الدموية التي تقوم بها الجماعات المسلحة.

وقال الجنرال فيليكس كولايجي، المتحدث باسم الجيش الأوغندي، إنه قد تم عقد اجتماع أمس الاثنين، بين القوات الأوغندية وتلك الكونغولية، في بونيا عاصمة إقليم إيتوري، حيث تم الاتفاق على نشر قوات مشتركة في المدينة.

وأوضح كولايجي أن القوات الأوغندية تسيطر في الوقت الحالي على بونيا مع القوات الكونغولية، مؤكدا أن هذا الإجراء تم بسبب ما ترتكبه الجماعات المسلحة من جرائم على أسس عرقية، تشمل عمليات القتل.

ولم يقدم المتحدث باسم الجيش الأوغندي تفاصيل محددة، إلا أن بونيا ومناطق أخرى مجاورة، كانت مسرحا لصراع عنيف بين مزارعي عرقية الليندو ورعاة الهيما.