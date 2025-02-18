زيلينسكي يؤكد عدم حضوره قمة السعودية ويطالب بإشراك أوروبا وتركيا بالمفاوضات

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه يقدر العلاقات المشتركة مع تركيا وهناك تفاهم بين البلدين، لافتا إلى أنه تبادل وجهات النظر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن فرص إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشدد زيلينسكي على أن جهود إنهاء الحرب لا بد أن تكون بمشاركة الأطراف الفاعلة، كما يجب مشاركة أوروبا وتركيا في مفاوضات إنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي، إلى أن مفاوضات إنهاء الحرب لا يجب أن تجرى "خلف ظهورنا"، موضحا أن تركيا ستكون من بين الدول الضامنة لأي اتفاق عادل ينهي الحرب.

وأكد الرئيس الأوكراني، اهتمامه بوحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها، مشددا على أن وحدة الأراضي الأوكرانية جزء لا يتجزء من السلام.

وأوضح زيلينسكي أن كييف تريد إنهاء الحرب ولكن بشكل عادل، مؤكدا أنه لن يذهب إلى السعودية للمشاركة في المفاوضات الأمريكية الروسية.

وأضاف زيلينسكي، أن "روسيا لم تنتصر في الحرب ودفعنا ثمنا غاليا للدفاع عن أرضنا"، لافتا إلى أن لا حديث عن تبادل الأسرى حتى الآن بين موسكو وكييف.

وعبّر زيلينسكي، عن تشككه في أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب ولا بد من إطلاق سراح الأسرى قبل أي اتفاق، مضيفا "يجب أن نكون عضوا في حلف الناتو ولا نلمس تأييدا من واشنطن وبعض الدول الأوروبية".