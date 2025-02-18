زيلينسكي: مفاوضات إنهاء الحرب يجب أن تشارك فيها تركيا وأوروبا مع وجود ضمانات

وكالات

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن علاقة بلاده مع تركيا ازدادت قوة، وأضاف "نشكر أنقرة على دعمنا خلال الفترة الماضية".

كما شكر زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء في أنقرة، تركيا على مبادرتها لإنهاء الحرب المستمرة التي تؤثر على دول المنطقة والعالم.

وقال الرئيس الأوكراني، أكدنا مع الجانب التركي على أهمية وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام في ظل غياب أحد طرفي الحرب حيث لا بد أن تكون جهود إنهاء الحرب بمشاركة الأطراف الفاعلة.

وأعلن زيلينسكي أنه إذا كانت الشروط المقدمة لأوكرانيا عادلة فيمكن قبولها بشرط وجود دول ضامنة بينها، موضحًا أن مفاوضات إنهاء الحرب يجب أن تكون بمشاركة أوروبا وتركيا وألا تجرى من خلف ظهورنا.

وعلق الرئيس الأوكراني على اجتماع الوفدين الروسي والأمريكي الذي عُقِد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، قائلًا "اجتماع الرياض كان مفاجئًا لنا وهو غير ملزم لنا ولا نهتم بنتائجه".

وتابع زيلينسكي، نريد من الأمريكيين أن يحضروا إلى كييف للتفاوض وليس إلى أي مكان آخر، مؤكدًا أن أوكرانيا لن تتخلى عن أراضيها ولن ترضى باستعمار روسي.

وتابع زيلينسكي، روسيا لم تنتصر في الحرب ودفعنا ثمنًا غاليًا للدفاع عن أرضنا، موضحًا أنه لا يوجد حديث عن تبادل الأسرى حتى الآن بين موسكو وكييف.

وذكر الرئيس الأوكراني أن بلاده يجب أن تكون عضوًا في حلف الناتو، مشيرًا إلى أن كييف لا تلمس تأييدًا من واشنطن وبعض الدول الأوروبية.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.