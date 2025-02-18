واشنطن تنفي وجود خطة سلام من ثلاث مراحل في أوكرانيا

(وكالات)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الولايات المتحدة أوضحت أن المعلومات التي تم تداولها حول خطة من ثلاث مراحل للتسوية في أوكرانيا "غير صحيحة".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قد ذكرت، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على اتفاق من 3 مراحل يأتي أولها في إجراء انتخابات مبكرة في أوكرانيا ووقف إطلاق النار والتوقيع على الاتفاق النهائي.

وفي تصريحات خلال زيارته للسعودية، شدد لافروف على أن روسيا أبلغت واشنطن أن نشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا "أمر غير مقبول"، كما أكد أن موسكو "لن تسمح بنشر قوات حفظ سلام هناك".

وأشار الوزير الروسي إلى وجود "اهتمام كبير" لدى الجانبين بإزالة العقبات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة وإزالة العقبات فيما يتعلق بمسألة البعثات الدبلوماسية، لكنه أقر بأن المفاوضات لم تشمل جميع القضايا العالقة بين البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن، أوضح لافروف أن المحادثات لم تتطرق إلى جميع القضايا العالقة، لكنه أشار إلى وجود اهتمام متبادل بتحسين العلاقات التجارية والاقتصادية وإزالة الحواجز التي تعيق التعاون بين البلدين.

وفي الشأن الأوكراني، جدد لافروف موقف بلاده الرافض لأي وجود عسكري لحلف الناتو في أوكرانيا، مؤكداً أن روسيا تعتبر ذلك "خطاً أحمر" لا يمكن تجاوزه. كما شدد على أن موسكو لن تقبل بنشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد الصراع بدلاً من تهدئته.

وأشار لافروف إلى أن المحادثات مع الوفد الأمريكي تناولت بعض الجوانب المتعلقة بالملف الأوكراني، إلا أنها لم تشمل كل القضايا ذات الصلة، موضحًا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، ومن المبكر الحديث عن أي تفاهمات أو حلول وشيكة.

وأكد لافروف أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في استضافة هذه المحادثات، مشيرًا إلى أن الرياض تلعب دورًا مهمًا في تسهيل الحوار بين القوى الدولية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار العالمي.