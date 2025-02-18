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أردوغان: تركيا جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا

04:38 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

أردوغان

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وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لعبت دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية وحققت نجاحات ملموسة.

وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في العاصمة التركية أنقرة ،
أنه يجب العمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الوقت المناسب للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا قد حان.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أوضح للجانب الأوكراني أنه لا غالب في الحروب وقد بدأنا استضافة التفاهمات بين الطرفين في اسطنبول، مؤكدًا أن تركيا جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا خلال المرحلة المقبلة.

ولفت الرئيس التركي إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت على الاقتصاد العالمي، مضيفًا "نخطو بثبات نحو الهدف الرئيسي وهو رفع قيمة التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 10 مليارات دولار".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

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أردوغان الرئيس التركي أوكرانيا
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