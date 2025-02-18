روسيا: لن نسمح بانضمام أوكرانيا للناتو

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف لافروف أن محاولات توسيع حلف الناتو يمثل خطرًا مباشرًا على روسيا، مشيرًا إلى أن محاولة ضم أوكرانيا لعضوية الناتو أحد المشكلات الرئيسية للأزمة.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن موسكو تستهدف فقط المنشآت التي تخدم القوات المسلحة الأوكرانية وليس منشآت الطاقة.

وقال لافروف، إن الوفدين الروسي والأمريكي بحثا سبل التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا خلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد لافروف أن هناك حرص روسي أمريكي على رفع القيود أمام التعاون الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجب البحث عن حلول للأزمات حتى لو اختلفت المصالح القومية بين الدول العظمى.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في الرياض محادثات بين الوفدين الروسي والأميركي لمناقشة سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، بمشاركة مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف. في المقابل، ضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.