من ثلاث مراحل.. روسيا وأمريكا يقترحان خطة لإنهاء الحرب بأوكرانيا

(وكالات)

أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا والولايات المتحدة قدمتاخطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تتكون من ثلاث مراحل، تشمل وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات في أوكرانيا، والتوقيع على اتفاق نهائي لإنهاء النزاع.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجانبين الروسي والأمريكي يعتبران إجراء الانتخابات في أوكرانيا شرطًا أساسيًا لتحقيق أي تقدم في المفاوضات.

وبدأت المحادثات اليوم في العاصمة السعودية الرياض، حيث يشارك في الوفد الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف، فيما يمثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك فالز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكان أوشاكوف قد صرح سابقًا بأن المحادثات ستتناول سبل استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن، بالإضافة إلى بحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تسوية النزاع الأوكراني.

من جانبه، اعتبر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن الحديث عن حلول وسط لا يزال مبكرًا، لكنه أشار إلى أن الطرفين بدءا في الاستماع إلى بعضهما البعض، مما قد يشير إلى بداية انفراجة دبلوماسية محتملة.