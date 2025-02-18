روبيو: إنهاء حرب أوكرانيا يتطلب تنازلات من جميع الأطراف وأوروبا جزء من المحادثات

الرياض- (أ ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا سيتطلب تنازلات من جميع الأطراف وأن أوروبا ستكون جزءا من المحادثات.

ولدى سؤاله عن العقوبات المفروضة على روسيا، أشار روبيو إلى أن هذه التدابير تم فرضها نتيجة للغزو الروسي وأن الولايات المتحدة ليست وحدها التي فرضتها.

وأضاف روبيو "سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حاضرا على طاولة المفاوضات في مرحلة ما لأنه لديه عقوبات تم فرضها أيضا".







