الرئيس التركي يستقبل نظيره الأوكراني في أنقرة

أنقرة- (د ب أ)

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن أردوغان استقبل نظيره الأوكراني عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي.

وبعد التقاطهما صورًا تذكارية، انتقل الزعيمان لإجراء مباحثات ثنائية تليها أخرى على مستوى وفدي البلدين.

سومن المقرر أن يعقد أردوغان وزيلينسكي مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد مشاركتهما في مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.