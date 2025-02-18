روسيا وأمريكا توافقان على إعادة موظفي البعثات الدبلوماسية بينهما

وكالات



أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إعادة موظفي السفارتين في موسكو وواشنطن.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، "ناقشنا مع الوفد الأمريكي تعزيز البعثات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة".



وأضاف لافروف، أن الوفدين الروسي والأمريكي اخلال اجتماعهم اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض بحثا سبل التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.



وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه يجب البحث عن حلول للأزمات حتى لو اختلفت المصالح القومية بين الدول العظمى.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفاد به مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى عمل مكثف قبل لقاء الرئيسين وسنعمل على الإعداد له.



وأضاف أوشاكوف، أن الوفدان الروسي والأمريكي حددا توجهاتهما الأساسية بشأن أوكرانيا خلال اجتماعهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.



وأوضح مساعد الرئيس الروسي، أنه لا يزال من الصعب القول إن موقفي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا متقاربان.



وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في الرياض محادثات بين الوفدين الروسي والأميركي لمناقشة سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.



وترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، بمشاركة مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف. في المقابل، ضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.





