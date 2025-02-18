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ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الروسي بالرياض

04:01 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

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(وكالات)

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة استضافت، بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محادثات بين مسؤولين من روسيا والولايات المتحدة، بحضور وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

وأكدت "واس"، أن هذه المحادثات تأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز الأمن والسلام العالمي، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار كوسيلة أساسية لحل الأزمات الدولية.

وفي سياق متصل، استقبل ولي العهد السعودي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في لقاء يعكس استمرار التواصل الدبلوماسي بين الرياض وموسكو في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، أعلن الكرملين، انتهاء المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض اليوم، مستبعدا أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل.

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الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وزير الخارجية الروسي
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