الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع زيلينسكي

موسكو- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه على استعداد للحوار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل لحل لمشكلة الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف إن بوتين أعرب مرارا وتكرارا عن استعداده لعقد مثل هذه المباحثات، ولكنه أعرب عن شكوكه بشأن شرعية زيلينسكي.

وأضاف "إضفاء الطابع الرسمي القانوني على هذه الاتفاقات محل حوار جاد، نظرا لأنه يمكن التشكيك في شرعية زيلينسكي نفسها".

وتقول روسيا إن فترة رئاسة زيلينسكي انتهت في مايو الماضي، وأنه من ثم يتعين على أوكرانيا إجراء انتخابات.

وغالبا ما يقول الكرملين إن زيلينسكي حظر إجراء مفاوضات مع موسكو، في إشارة إلى مرسوم وقعه زيلينسكي في سبتمبر 2022.

ولا يحظر المرسوم إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي، ولكن ينص على أنه من المستحيل إجراؤها في ظل الوضع الحالي. وقد طلبت موسكو إلغاء المرسوم.

وأعرب زيلينسكي مؤخرا عن استعداده للتحدث مع بوتين.





