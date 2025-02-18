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روسيا: مسألة لقاء بوتين وترامب تحتاج عمل مكثف

02:46 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

يوري أوشاكوف

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وكالات

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إنه تم بحث مسألة اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى عمل مكثف قبل لقاء الرئيسين وسنعمل على الإعداد له.

وأضاف أوشاكوف، أن الوفدان الروسي والأمريكي حددا توجهاتهما الأساسية بشأن أوكرانيا خلال اجتماعهما، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي، أنه لا يزال من الصعب القول إن موقفي روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا متقاربان.

وأشار إلى أن كان هناك حديث جاد بشأن كل القضايا واتفقنا على مراعاة المصالح المشتركة، موضحًا أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية وهذا يصب في مصلحة البلدين.

وأعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض قد انتهت.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، في الرياض محادثات بين الوفدين الروسي والأميركي لمناقشة سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، بمشاركة مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف. في المقابل، ضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

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يوري أوشاكوف الرئيس الروسي ترامب
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