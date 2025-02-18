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انتهاء المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض

02:45 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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(وكالات)

أعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض قد انتهت.

وقال الكرملين، إنه من غير المرجح أن يتم عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأضاف الكرملين أنه تمت مناقشة الشروط الممكنة لعقد هذا الاجتماع في المستقبل، إلا أن اللقاء لم يُؤكد بعد.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد الكرملين أن المفاوضين اتفقوا على مواصلة المحادثات حول هذا الموضوع، في إطار سعيهم للبحث عن حلول مستدامة للصراع المستمر.

وبدأت المفاوضات بين الوفد الروسي والأمريكي في الرياض في وقت سابق اليوم. وترأس المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مباحثات مباشرة هي الأولى منذ سنوات.

من جانبه يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرياض غدًا الأربعاء. وأكد زيلينسكي، أنه لن يلتقي أي من المسؤولين الروس أو الأمريكان خلال زيارته.

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الكرملين الروسية الأمريكية الرياض
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