زيلينسكي: أوكرانيا لن تتخلى عن أجزاء من أراضيها للأبد

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إن "أوكرانيا غير مستعدة للتخلي عن أجزاء من أراضيها إلى الأبد".

وأضاف أن الولايات المتحدة تقول أشياء مرضية جدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لترتيب لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد وإحراز نجاح سريع.

ويأتي حديث زيلينسكي، بعد بدء الاجتماع بين الوفدين الروسي والأمريكي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، بمشاركة مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف. في المقابل، ضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف

وأعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأخير سيزور السعودية غدًا الأربعاء. وأكد زيلينسكي في تصريحات سابقة أن زيارته للرياض تركز على الجوانب الإنسانية، دون التخطيط لأي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو 3 سنوات.

وقال زيلينسكي: "سنبادل أراضي بأخرى"، مضيفًا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ 6 أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل. وقال: "لا أعلم، سنرى، لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية".