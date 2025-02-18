إعلان

رئيسة المفوضية الأوروبية تحث الولايات المتحدة على احترام سلامة أراضي أوكرانيا

02:25 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل- (د ب أ)

التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، في بروكسل لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لكييف.

وجاء اجتماعهما في الوقت الذي يجرى فيه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا محادثات في الرياض، بشأن إصلاح العلاقات بين البلدين وإنهاء الحرب في أوكرانيا - بدون حضور ممثلين من كييف أو من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فون دير لاين على أن "أي قرار يجب أن يحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وأن يكون مدعوما بضمانات أمنية قوية"، بحسب ما جاء في بيان المفوضية بشأن الاجتماع.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن "استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، لإنهاء إراقة الدماء والمساعدة في تأمين السلام العادل والدائم الذي تستحقه أوكرانيا وشعبها عن حق".

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بالقلق إزاء احتمال سعي الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية بصورة ثنائية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية بروكسل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟