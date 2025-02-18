رئيسة المفوضية الأوروبية تحث الولايات المتحدة على احترام سلامة أراضي أوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

التقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا وروسيا، كيث كيلوج، في بروكسل لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لكييف.

وجاء اجتماعهما في الوقت الذي يجرى فيه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا محادثات في الرياض، بشأن إصلاح العلاقات بين البلدين وإنهاء الحرب في أوكرانيا - بدون حضور ممثلين من كييف أو من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فون دير لاين على أن "أي قرار يجب أن يحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، وأن يكون مدعوما بضمانات أمنية قوية"، بحسب ما جاء في بيان المفوضية بشأن الاجتماع.

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن "استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، لإنهاء إراقة الدماء والمساعدة في تأمين السلام العادل والدائم الذي تستحقه أوكرانيا وشعبها عن حق".

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بالقلق إزاء احتمال سعي الولايات المتحدة وروسيا إلى التوصل إلى تسوية سلمية بصورة ثنائية.





