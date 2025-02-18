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بعد عمليته الجراحية.. الديوان الملكي يكشف الحالة الصحية للعاهل الأردني

01:56 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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وكالات

كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، الحالة الصحية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال الديوان الملكي في بيان له: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر الملك المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي الأربعاء".

وكان الملك عبد الله خضع في أبريل 2022 لعملية جراحية في ألمانيا لعلاج انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

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