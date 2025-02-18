حماس: المقاومة هي السبيل الوحيد لكبح الاحتلال إسرائيل

(وكالات)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة المحتلة، قائلة إن "جرائم الهدم والتدمير والتهجير التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وعموم الضفة الغربية، لن تُثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة والتصدي لمخططاته الإجرامية".

وقالت حماس في بيانها، إن "ما تشهده طولكرم ومخيماتها من عمليات هدم وتدمير وتهجير قسري، يكشف الوجه الفاشي للاحتلال، ويؤكد مضيه في سياسة الإبادة والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده".

وأكدت حركة حماس، أن تصعيد المقاومة والمواجهة في وجه الاحتلال واستنزافه، هو السبيل الوحيد لكبح جرائمه ووقف تغوله بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مشيرة إلى أن الضفة المحتلة تمر بمرحلة مفصلية تستوجب توحيد الصفوف، وتعزيز العمل المقاوم، وتكثيف جهود أبناء الشعب لإفشال مخططات الاحتلال.

ودعت حماس، جماهير الشعب الفلسيطيني في كل مكان إلى نصرة أهالي طولكرم وجنين وسائر محافظات الضفة الغربية، والتصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وتكثيف الجهود الشعبية لإغاثة النازحين وإيواء الأسر التي هُدمت بيوتها.