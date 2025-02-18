سفير إسرائيلي يتهم مصر بخرق اتفاق السلام.. ومعاريف: حذف الفيديو خوفًا من رد القاهرة

وكالات



في مقطع فيديو لاقى رواجا في إسرائيل، اتهم سفير الكيان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يحيئيل لايتر، مصر بأنها تخترق اتفاقية السلام المبرمة مع إسرائيل "كامب ديفيد" بالتواجد العسكري في سيناء. إلا أن الفيديو سرعان ما تم حذفه بحسب وسائل إعلام عبرية وصفت الاتهامات بأنها "غير العادية".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن لايتر وجه اتهاما "غير عادي" لمصر، في لقاء مع منظمات يهودية، إذ قال إن "هناك قواعد عسكرية بُنيت في سيناء لا يمكن استخدامها إلا للأسلحة الهجومية، وهذا خرق واضح"، وفق زعمه.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه تم حذف الفيديو، فيما يعد خوفًا من ردة الفعل المصرية.

كما علقت صحيفة "معاريف" العبرية، على تصريحات السفير الإسرائيلي بواشنطن، قائلة إنها جاءت بعد نحو 10 أيام من نشر مصر فيديو جديدًا يظهر القدرات العسكرية للجيش المصري، التي تضم آلاف الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن.

وجاءت تصريحات السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر، في اجتماع مغلق مع "مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى"، ونشر حساب المنظمة اليهودية، تصريحات لايتر كاملة الجمعة الماضية مع الإشارة إلى تاريخها في أواخر يناير الماضي، لكن فيديو التصريحات لم يعد متاحًا، منذ أمس الإثنين.

وقال لايتر في مقطع الفيديو، إن إسرائيل تجاهلت تحركات القاهرة لفترة طويلة، لكنها مستمرة، وستطرحها تل أبيب قريبًا على الطاولة.

يشار إلى أن نتنياهو هو من عين يحيئيل لايتر سفيرًا لإسرائيل في واشنطن بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة. وكان لايتر الناشط الاستيطاني، قد عمل سابقًا مديرًا لمكتب نتنياهو خلال فترة توليه وزارة المالية.





