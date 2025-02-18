زوجة ولي العهد السعودي تطلق مبادرة "آسان" للتعريف بتراث المملكة

(وكالات)

أعلنت حرم ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، عن إطلاق برامج متحف مسك للتراث "آسان"، الذي سيُفتتح قريبًا في منطقة الدرعية.

وقالت الأميرة سارة في تصريح لها: "نحن نسعى لبناء جيل يعتز بتراثه ويعمل على صونه وإحيائه من خلال المتحف الذي سيعرض قطعًا أثرية وعادات وقيم مجتمعية تمثل الإرث الحضاري للمملكة". وأضافت أن المتحف يهدف إلى "إثراء التراث السعودي بما يتوافق مع الهوية السعودية، ليعكس الماضي والحاضر ويسهم في خدمة أجيال المستقبل".

ومتحف "آسان" هو مبادرة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على التراث السعودي المادي وغير المادي، من خلال عرض مجموعات واسعة من القطع التراثية في معارض تفاعلية تتيح للزوار استكشاف قصص الماضي وأوجه الحياة السعودية عبر العصور. ويساهم المتحف، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، في تعزيز الاستدامة الثقافية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويمتد متحف "آسان" على مساحة 40,000 متر مربع، ويتميز بتصميم مبتكر من شركة زها حديد، مستوحى من الطابع العمراني النجدي، ما يعكس الهوية التراثية والمعمارية للمملكة.

وعند افتتاحه، سيعرض المتحف آلاف القطع التراثية التي تسرد جوانب من تاريخ وحياة الأجيال السعودية.

وسيتضمن المتحف العديد من الأجنحة والمعارض الدائمة، بالإضافة إلى ورش عمل وفعاليات تعليمية تهدف إلى توثيق وصون التراث، تحت إشراف خبراء متخصصين.

ومن بين الأنشطة المتاحة للزوار تجارب تفاعلية مثل رسم نقوش الحناء، وتصميم العطور، والمشاركة في صناعة الحرف اليدوية التقليدية.