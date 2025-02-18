إعلان

زوجة ولي العهد السعودي تطلق مبادرة "آسان" للتعريف بتراث المملكة

01:34 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

حرم ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن ع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أعلنت حرم ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، عن إطلاق برامج متحف مسك للتراث "آسان"، الذي سيُفتتح قريبًا في منطقة الدرعية.

وقالت الأميرة سارة في تصريح لها: "نحن نسعى لبناء جيل يعتز بتراثه ويعمل على صونه وإحيائه من خلال المتحف الذي سيعرض قطعًا أثرية وعادات وقيم مجتمعية تمثل الإرث الحضاري للمملكة". وأضافت أن المتحف يهدف إلى "إثراء التراث السعودي بما يتوافق مع الهوية السعودية، ليعكس الماضي والحاضر ويسهم في خدمة أجيال المستقبل".

ومتحف "آسان" هو مبادرة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على التراث السعودي المادي وغير المادي، من خلال عرض مجموعات واسعة من القطع التراثية في معارض تفاعلية تتيح للزوار استكشاف قصص الماضي وأوجه الحياة السعودية عبر العصور. ويساهم المتحف، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، في تعزيز الاستدامة الثقافية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

ويمتد متحف "آسان" على مساحة 40,000 متر مربع، ويتميز بتصميم مبتكر من شركة زها حديد، مستوحى من الطابع العمراني النجدي، ما يعكس الهوية التراثية والمعمارية للمملكة.

وعند افتتاحه، سيعرض المتحف آلاف القطع التراثية التي تسرد جوانب من تاريخ وحياة الأجيال السعودية.

وسيتضمن المتحف العديد من الأجنحة والمعارض الدائمة، بالإضافة إلى ورش عمل وفعاليات تعليمية تهدف إلى توثيق وصون التراث، تحت إشراف خبراء متخصصين.

ومن بين الأنشطة المتاحة للزوار تجارب تفاعلية مثل رسم نقوش الحناء، وتصميم العطور، والمشاركة في صناعة الحرف اليدوية التقليدية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي مبادرة آسان تراث المملكة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية مع فوري وبنوك مصر
أخبار الطقس.. الأرصاد تُعلن تفاصيل وموعد الموجة الباردة المقبلة
بلاك كوبرا.. "قوة الصفوة" التي قضت على "خط أسيوط" محمد محسوب: ماذا نعرف عنها؟