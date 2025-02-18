مقتل 433 مدنيًا في هجمات لقوات الدعم السريع على ولاية النيل الأبيض بالسودان

وكالات

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء مقتل 433 مدنيًا في هجمات لقوات الدعم السريع على قرى بولاية النيل الأبيض بوسط البلاد.



وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، "بعدما تيقنت الميليشيا من الهزيمة، وعجزها عن مواجهة القوات المسلحة، لجأت لأسلوبها المعتاد في الانتقام من المدنيين العزل في القرى والبلدات الصغيرة".



وأضافت "ارتكبت قوات الدعم السريع الأيام القليلة الماضية مجزرة بشعة في قرى منطقة القطينة، ولاية النيل الأبيض، بلغ عدد ضحاياها حتى الآن 433 شخصا من ضمنهم أطفال رضع".



وتابعت "تعد هذه اسوأ مذبحة ترتكبها الميليشيا بعد جريمة الإبادة الجماعية في الجنينة واردمتا، وهي امتداد لمذابح ود النورة، وجلقني، والهلالية والسريحة وتمبول ومعسكر زمزم وقرى شمال دارفور".



ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما ترتكبه قوات الدعم السريع من "جرائم" ضد المدنيين، وقالت " تؤكد هذه المجزرة أن حرب الميليشيا هي ضد الشعب السوداني بأسره"، على حد تعبيرها.