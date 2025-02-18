لأول مرة منذ شهور.. مفتي سوريا السابق يظهر في حلب ومحتجون يقتحمون منزله (فيديو)

وكالات

ظهر مفتي سوريا السابق، أحمد حسون في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في حلب لأول مرة منذ أشهر، ما أثار حالة من الغضب في الأوساط السورية.

وتجمع عدد من المحتجين أمام منزله مساء أمس الإثنين، مطالبين باعتقاله ومحاكمته، فيما وصفه العديد من السوريين بـ "مفتي البراميل".

وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، يوثق ظهور المفتي السابق في مدينة حلب شمالي البلاد بعد غياب طويل، وهو يتحدث إلى أحد المحتجين، في منزله على ما يبدو، حيث بادره أحد الاشخاص قائلا "مفتي البراميل".

المفتي السابق لنظام الأسد، أحمد حسون، يظهر لأول مرة منذ سقوط النظام أمام منزله في حي الفرقان بحلب pic.twitter.com/OEv4b8ELho — كوزال (@guzel_olalim) February 17, 2025

ورد مفتي سوريا محتجًا بأن اسمه الدكتور أحمد حسون، قائلًا إنه "اعتقل 3 مرات" في عهد الأسد.

وبعد ذلك أظهرت لاحقا مشاهد تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل، محتجين يقتحمون منزل حسون، بعدما خلعوا باب منزله، وراحوا يفتشون أرجاء البيت.

أول ظهور لمفتي نظام الأسد و البراميل أحمد حسون، في سوريا



طلع مسجون 3 مرات ما شاء الله pic.twitter.com/LjJvFceKQC — مُضَر | Modar (@ivarmm) February 17, 2025

وجاء هذا تزامنًا مع انطلاق حملة أمنية نفذتها إدارة الأمن العام لملاحقة فلول النظام السابق، وأسفرت عن إلقاء القبض على متورطين بجرائم بحق المدنيين في حي التضامن الشهير في دمشق.

وأحمد بدر الدين حسون من مواليد حلب 1949، شغل منصب مفتي البلاد منذ 2005 إلى أن أُلغي هذا المنصب بهيئته الحالية عام 2021

وعرف حسون، الذي يحمل إجازة في الأدب العربي، ودكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر، وعين سابقا مفتيًا لحلب العام 2002 بظهوره مرارا إلى جانب الأسد، ودفاعه عن سياسته، حتى لقبه بعض السوريين بـ "مفتي البراميل" لتأييدها قصف حلب وغيرها من المناطق السورية خلال الحرب، بحجة "محاربة الإرهاب".