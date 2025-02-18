رغم انتهاء المهلة.. إسرائيل تعلن بقاءها في 5 نقاط بجنوب لبنان

وكالات



أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ستبقى مؤقتًا في 5 نقاط مهمة في لبنان وستواصل الانسحاب رغم اختراق الاتفاق.



وأضاف ساعر، "إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في النقاط الخمس".



ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله، إن إيران تبذل جهودًا مهولة لإعادة حزب الله اللبناني بتقديم الدعم المالي.



ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اللبناني جاهز لاستلام مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.



وأوضحت شرف الدين خلال تصريحات أدلت بها، أن لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة الخروقات الإسرائيلية المستمرة، لافتة إلى أن بيروت ملتزمة بجميع بنود القرار 1701، بينما تتجاهل إسرائيل التزاماتها وتواصل انتهاك السيادة اللبنانية.



وأضافت أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يمثل "احتلالًا"، مؤكدة في الوقت ذاته حق لبنان في اعتماد كل الوسائل المشروعة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.



وانتهت اليوم الثلاثاء المهلة المقررة لانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب في أواخر يناير الماضي بموجب مهلة الـ60 يومًا، إلا أنه تم تمديدها إلى 18 فبراير من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.



وبدأ الجيش اللبناني انتشاره في 11 بلدة في جنوب لبنان، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.