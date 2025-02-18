من مصر إلى غزة.. بدء دخول معدات إعادة الإعمار إلى القطاع (فيديو)

(وكالات)

دخلت، اليوم الثلاثاء، معدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، من معبر رفح، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى إزالة مخلفات الدمار وإعادة تأهيل القطاع، وبعد نجاح الجهود المصرية والقطرية لإدخال المعدات.

وتشمل المعدات التي دخلت من رفح كرفانات، إلى جانب آليات مخصصة لرفع الأنقاض وإزالة الدمار الذي خلفته الحرب، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

وشددت مصر في أكثر من مناسبة على أهمية بدء عمليات إعادة الإعمار، مع التأكيد على عدم تهجير سكان غزة من أراضيهم، مشيرة إلى وجود خطة متكاملة لتحقيق ذلك.

من جانبه شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة تسريع إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع تطوير تصور شامل متعدد المراحل لتحقيق ذلك دون تهجير السكان الفلسطينيين.

ووفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، تشمل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار إدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض من جميع مناطق القطاع. كما يُسمح بإدخال مستلزمات إقامة مراكز لإيواء النازحين، بما في ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.

ويتضمن الاتفاق أيضًا تنفيذ خطط إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية المدنية والمنازل المتضررة، تحت إشراف مصر وقطر والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية لضمان سرعة التنفيذ وتعويض المتضررين.