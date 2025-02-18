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معاريف: إطلاق سراح أطفال ونساء من غزة مقابل جثث الأسرى الإسرائيليين

12:23 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

تسليم الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

قالت صحيفة معاريف نقلا عن الجيش الإسرائيلي إن دفعة تسليم جثث الأسرى الأربعة يوم الخميس ستكون أكثر تعقيدا من سابقاتها.

وذكرت أن إسرائيل ستفرج عن نساء وأطفال اعتقلوا من غزة منذ بداية الحرب مقابل الجثث الأربع.

وأشارت إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستكرر عملية الإفراج عن 4 جثث أخرى للأسرى الإسرائيليين يوم الخميس من الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه من المنتظر أن تصل ظهر الجمعة قائمة الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهم السبت ضمن الدفعة الثامنة من الصفقة، لافتة إلى أنه من المقرر وفق الاتفاق الإفراج عن 3 أسرى أحياء السبت لكن الجهود جارية لإطلاق سراح 3 آخرين.


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الأسرى الإسرائيليين إسرائيل غزة
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