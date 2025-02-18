الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع زيلينسكي.. واللقاء مع ترامب ممكن

(وكالات)

أعلن القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء مفاوضات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا لزم الأمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن أوكرانيا تمتلك الحق في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ليس إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي سياق متصل، أكد الكرملين أن محادثات الرياض الجارية حاليًا بين الوفدين الروسي والأميركي قد توفر إيضاحًا بشأن لقاء محتمل بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما شدد على أن أي تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا لن تكون ممكنة دون معالجة القضايا الأمنية الأوروبية.

وانطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض جولة محادثات بين الوفدين الروسي والأميركي لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية. ويترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

في المقابل، يضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

ومن المقرر أن يزور فولوديمير زيلينسكي السعودية غدًا الأربعاء. وأكد زيلينسكي في تصريحاته أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.