لبنان يؤكد جاهزية الجيش لمهامه الحدودية.. ويدعو لانسحاب إسرائيلي كامل

(وكالات)

أكدت المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، اليوم الثلاثاء، أن الجيش اللبناني جاهز لاستلام مهامه على الحدود الدولية المعترف بها، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان.

وفي تصريحات أدلت بها، أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة أن لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة الخروقات الإسرائيلية المستمرة، لافتة إلى أن بيروت ملتزمة بجميع بنود القرار 1701، بينما تتجاهل إسرائيل التزاماتها وتواصل انتهاك السيادة اللبنانية.

وأضافت أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يمثل "احتلالًا"، مؤكدة في الوقت ذاته حق لبنان في اعتماد كل الوسائل المشروعة لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وانتهت اليوم المهلة المقررة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف النار الذي بدأ 27 نوفمبر الماضي، وتم تمديده إلى 18 فبراير بعد انتهاء المهلة من قبل البيت الأبيض بعد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي في الموعد المحدد نهاية يناير الماضي.

وبدأ الجيش اللبناني انتشاره في 11 بلدة في جنوب لبنان، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.