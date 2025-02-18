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أكثر من 200 منظمة عالمية تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

11:23 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

قطاع غزة

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وكالات

أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني عالمية وجهت رسالة إلى الحكومات المنتجة لطائرات إف-35، تدعوهم إلى وقف نقل الأسلحة لإسرائيل.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أنه قد أُرسلِت رسالة وقعت عليها 232 منظمة عالمية، أمس الاثنين، إلى وزراء حكومات كل من أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت وصلت فيه الحرب على غزة 500 يومًا.

وأشارت الجارديان إلى أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى دول تنتج تلك الطائرات المقاتلة فضلًا عن دول أخرى مثل بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند، كما شملت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش، وأمنيستي إنترناشيونال، وأوكسفام.

وأوضحت الرسالة التي صدرت باسم حركة الحملة ضد تجارة الأسلحة، أن حرب غزة التي استمرت 15 شهرًا أظهرت أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الدولي، وقد فشلت الدول المشاركة في برنامج إف_35، بشكل فردي وجماعي، في منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من قِبل الاحتلال.

وأضافت الرسالة أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تؤكد الحاجة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي السياق ذاته، أوصت المحكمة العليا في هولندا، في نوفمبر الماضي، الحكومة بتنفيذ حكم إلزام هولندا بمنع تصدير مكونات مقاتلات إف-35 لإسرائيل، موضحة أن وقف تصدير قطع غيار تلك المقاتلات يستند إلى خطر انتهاك للقانون الدولي بغزة.

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الحرب على غزة وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل منظمات عالمية
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