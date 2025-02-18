إيران: سيتم مناقشة القضايا الإقليمية خلال زيارة أمير قطر لطهران

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "سنتناول خلال زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، غدًا إلى طهران مواضيع سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة".

وأضاف، "سنتشاور خلال زيارة أمير قطر إلى طهران في قضايا إقليمية ولا سيما فلسطين وغزة ولبنان واليمن وسوريا".

وأكد عراقجي أن تهجير أهل قطاع غزة أمر خطير جدًا ويجب على الدول الإسلامية اتخاذ موقف واحد ضد الجرائم الصهيونية.

وتأتي زيارة أمير دولة قطر إلى إيران، عقب الزيارة التي قام بها آل ثاني إلى الهند والتي التقى فيها مسؤولون هنديون، وبحث خلالها التطورات الإقليمية والدولية، كما استعراض علاقات التعاون الثنائي بين الدوحة و نيودلهي.