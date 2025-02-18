تفاصيل عملية التبادل السابعة بين حماس وإسرائيل

وكالات

أفادت تقارير للإعلام العبري، بأن إسرائيل وحركة حماس قد تتبادلان مجموعتين من الأسرى والجثامين يومي الخميس والسبت بعد تدخل الوسطاء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها، مساء أمس الإثنين، إن مفاوضات مكثفة تُجرى حاليًا، حيث تسعى إسرائيل إلى تسلم جثامين 4 أسرى الخميس المقبل، و 6 أسرى أحياء، السبت المقبل، وفي حال نجاح المحادثات، فلن يبقى في قطاع غزة سوى أربعة أسرى من المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتسلم بعد أسماء الأسرى وعددهم، كما لم يعلن المستوى السياسي عن موعد ومكان عودتهم، موضحة أن حركة حماس ستسلم أسماء الأسرى الذين قتلوا في الأسر، في صباح يوم الخميس.

وأشارت معاريف إلى أن سيارات الإسعاف التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي ستنتظر عند نقطة الالتقاء، ومن هناك سيتم نقلهم مباشرة إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير للتعرف عليهم، ولن يتم إبلاغ العائلات إلا بعد التحقق من هويات الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت أنه من المنتظر أن تصل ظهر الجمعة قائمة الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهم السبت ضمن الدفعة الثامنة من الصفقة، لافتة إلى أنه من المقرر وفق الاتفاق الإفراج عن 3 أسرى أحياء السبت لكن الجهود جارية لإطلاق سراح 3 آخرين.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تستعد لتسلم جثامين 5 أسرى الخميس، وأنه من المتوقع أيضًا إجراء عملية تبادل تشمل الإفراج عن 3 أسرى أحياء السبت.

ونقلت البث العبرية عن مصادر مطلعة، أن حركة حماس ستسلم صباح الخميس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في الأسر.

وأضافت المصادر أن فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد تلقت تعليمات بالاستعداد لاحتمال تسلم عدد من جثث الأسرى الخميس.

كما أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن إسرائيل ستفرج عن كافة النساء والقاصرين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من قطاع غزة مقابل استعادة جثامين الإسرائيليين.

وبموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي والمكون من 3 مراحل، يتعين الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من قطاع غزة مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

و سلمت حركة حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا، ( بالإضافة إلى 5 تايلانديين)، ضمن ستة دفعات من صفقة التبادل.

وقالت حماس إن 25 من الأسرى الـ33 المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى ما زالوا على قيد الحياة، بينما مات 8 منهم.