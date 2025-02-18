ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في جنوب أمريكا إلى 14 شخصًا

واشنطن- (د ب أ)

لقى ما لا يقل عن 14 شخصا، بينهم طفل، حتفهم في ظل الفيضانات القوية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مناطق بالولايات المتحدة.

وقد تأكد مقتل 12 شخصا في ولاية كنتاكي بجنوب شرق أمريكا، في حين لقي شخصان آخران حتفهما في ولايتي جورجيا وويست فيرجينيا.

وقال حاكم كنتاكي اندي بيشير عبر منصة " اكس" أمس الاثنين " لدي المزيد من الأخبار الصعبة". وأضاف" حصيلة الضحايا في كنتاكي ارتفعت إلى 12 شخصا. علينا أن نتذكر. هذا ليس مجرد عدد. هؤلاء مواطنون في كنتاكي سوف يفتقدهم أفراد أسرهم وأحباؤهم".

وارتفعت حصيلة القتلى في الولاية من ثمانية، من بينهم طفل 7 أعوام، أمس الأحد.

ونقلت صحيفة أتلانتا جورنالد كونستيتيوشن عن السلطات المحلية القول إن شخصا لقى حتفه في ولاية جورجيا.

كما أكد باتريك مورسي حاكم ولاية ويست فيرجينا وقوع حالة وفاة في الولاية في مؤتمر صحيفي أمس الاثنين.

وأضاف أن آخرين مازالوا مفقودين في ظل " المستويات المرتفعة من مياه الفيضانات".