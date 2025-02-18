نتنياهو يرفض ربط إطلاق سراح الأسرى بإنهاء الحرب

(وكالات)

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع الكابينت مطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بربط إطلاق سراح المحتجزين المتبقين بإنهاء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل قد تخضع لضغوط أميركية للدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، لكنها ستشترط استمرار العملية العسكرية وتحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك القضاء على حماس.

كما أفادت الصحيفة بأن الكابينت كشف عن تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية، حيث زُعم أنها أوقفت مخصصات مالية لفلسطينيين من غزة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل، قرر الكابينت خصم 470 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وهو مبلغ أقل من الخصومات التي فُرضت في السنوات السابقة.