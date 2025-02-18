ستارمر في باريس: يجب على واشنطن توفير "ضمان أمني" لردع موسكو

لندن- (د ب أ)

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الولايات المتحدة إلى تقديم "ضمان أمني" لمنع روسيا من مهاجمة أوكرانيا مجددا، وذلك بعد اجتماعه مع قادة أوروبيين في باريس لإجراء محادثات طارئة بشأن مستقبل الحرب.

وحذّر ستارمر من أن الحلفاء في جميع أنحاء القارة، بما في ذلك بريطانيا، سيتحملون "مسؤولية" أمنهم من خلال تعزيز الإنفاق الدفاعي والقدرات العسكرية، وذلك عقب اجتماعه مع الشركاء في باريس يوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما أشار ستارمر إلى استعداده لنشر قوة لحفظ السلام في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية، وذلك في ظل تحذيرات واشنطن من تقليص التزاماتها الدفاعية في أوروبا.

إلا أنه أكد، بعد لقاء نظرائه الأوروبيين في العاصمة الفرنسية، أن الضمان الأمني الأمريكي هو السبيل الوحيد لمنع موسكو من مهاجمة أوكرانيا مجددا في المستقبل.

وقال ستارمر: "يجب أن تلعب أوروبا دورها، وأنا مستعد للنظر في إرسال قوات بريطانية إلى الميدان إلى جانب الآخرين إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم."

وأضاف: "لكن لا بد من وجود ضمان أمني أمريكي، لأن الضمان الأمريكي هو الوسيلة الوحيدة لردع روسيا بشكل فعال عن مهاجمة أوكرانيا مجددا."

تأتي هذه التصريحات قبل أسبوع فقط من زيارة ستارمر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع دونالد ترامب، في إطار زيارة أُعلن عنها في وقت سابق يوم الاثنين، بينما يسعى الرئيس الأمريكي للتوصل إلى اتفاق مع روسيا وسط مخاوف من استبعاد كييف من المفاوضات.

وقال ستارمر: "المسألة لا تتعلق فقط بمستقبل أوكرانيا، بل هي قضية وجودية لأوروبا بأكملها، ولذلك فهي مسألة حيوية للمصلحة الوطنية البريطانية."