إسرائيل تقرر إنشاء هيئة حكومية لتمكين "الهجرة الطوعية" لسكان غزة

وكالات

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه سيتم إنشاء وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" لسكان قطاع غزة، موضحًا أن تل أبيب ملتزمة بالمقترح الأمريكي بالسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلي بيان، قالت فيه إن كاتس أجرى اجتماعًا أمس الإثنين بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان القطاع.

وجاء في البيان أن "خطة أولية تم عرضها في الاجتماع الذي عُقِد، الإثنين، تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح لسكان قطاع غزة الراغبين بالهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، من بين أمور أخرى، ترتيبات خاصة للمغادرة بحرًا وجوًا وبرًا".

وستضم الوكالة الجديدة ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية وهيئات الدفاع، وفق ما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان وزير الدفاع يسرائيل كاتس قد أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من فبراير الجاري بإعداد خطة تسمح بالهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مرحبًا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يمكن أن توفر فرصًا واسعة لسكان قطاع غزة الذين يرغبون في المغادرة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، التزامه بخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة،متعهدًا أنه بعد الحرب "لن تتولى لا حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية الحكم في القطاع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته البلدان بشكل قاطع، لكنه لاقى ترحيبًا من وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف مثل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش الذين دعوا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لتنفيذ تلك الخطة.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شراء غزة وامتلاكها وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط.