بدء المحادثات الروسية الأمريكية في الرياض

(وكالات)

انطلقت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض محادثات بين الوفدين الروسي والأميركي لمناقشة سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.

وترأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف، بمشاركة مساعد الرئيس يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف. في المقابل، ضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي مايك والتز، والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وفي تصريحات له، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن إدارة بايدن "ضللت بشأن حالة الاقتصاد الروسي"، مشيرًا إلى أن المشاريع المشتركة بين البلدين يمكن أن تعزز نجاح الاقتصادين الروسي والأميركي.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الأخير سيزور السعودية غدا الأربعاء. وأكد زيلينسكي في تصريحات سابقة أن زيارته للرياض تركز على الجوانب الإنسانية، دون التخطيط لأي لقاءات مع ممثلين عن روسيا أو الولايات المتحدة.