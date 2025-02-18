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بن غفير يحرض نتنياهو: استغل الفرص وابدأ تهجير الفلسطينيين

09:55 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

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وكالات

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير قوله، "سأعود إلى الحكومة عندما أرى أن إسرائيل ستستغل الفرص وتبدأ في تنفيذ الأمور على الأرض".

وقال بن غفير، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحتاج إلى المزيد من الشجاعة للمضي قدمًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطة التهجير وإقالة المستشارة القضائية للحكومة".

وأضاف، لدينا فرصة تاريخية لم تحدث من قبل، فرئيس أكبر قوة في العالم يقول ما قلته قبل عام ووقتها قالوا عني متطرف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته البلدان بشكل قاطع، لكنه لاقى ترحيبًا من وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف مثل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسئيل سموتريتش الذين دعوا رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو لتنفيذ تلك الخطة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أجرى اجتماعًا الإثنين بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان القطاع الفلسطيني.

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إيتمار بن غفير نتنياهو إسرائيل
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