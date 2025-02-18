مصادر إسرائيلية: نتنياهو رفض ربط إطلاق سراح الأسرى بإنهاء الحرب

وكالات



نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة تأكيدها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض خلال اجتماع الكابينت مطلب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بربط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين بانتهاء الحرب.



وذكرت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أمريكي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مشيرة إلى أن اجتماع الكابينت قرر اشتراط مفاوضات المرحلة الثانية بالتمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.



وأضافت المصادر للصحيفة العبرية، أن الكابينت كشف عن تغيير كبير في سياسة السلطة الفلسطينية حيث أوقفت مخصصات لغزيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، وفق زعمهم.



كما أكدت المصادر الإسرائيلية أن الكابينت قرر خصم 470 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وهو مبلغ أقل من الخصم في السنوات السابقة.



ووفق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي والمكون من 3 مراحل، تسلم الحركة 33 أسيرًا إسرائيليًا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الممتدة ستة أسابيع مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.



وسلمت حماس حتى الآن 19 أسيرًا إسرائيليًا ضمن 6 دفعات من صفقة التبادل إلى هيئة الصليب الأحمر الدولي، والتي بدورها قامت بتسليمهم لإسرائيل.





