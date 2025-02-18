الدفاعات الجوية الروسية تسقط 5 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، عدة طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 5 طائرات مسيرة أوكرانية، من بينها 4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".





