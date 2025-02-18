أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 86190 جنديا منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 861 ألفا و90 جنديا، بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويأتي ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10101 دبابة، منها 12 دبابة أمس الاثنين، و21075 مركبة قتالية مدرعة، و23275 نظام مدفعية، و1285 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1068 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و25686 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و37679 من المركبات وخزانات الوقود، و3751 من وحدات المعدات الخاصة.





