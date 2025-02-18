"حلال المشكلات".. روسيا تُغازل ترامب قبل محادثات المحادثات بالرياض

وكالات

وصف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل دميترييف، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قادر على حل المشكلات قبيل المحادثات الأمريكية الروسية في السعودية، وهي أول مناقشات مباشرة رفيعة المستوى منذ سنوات بين البلدين.

وقال دميترييف للصحفيين في الرياض: "نرى حقا أن الرئيس ترامب وفريقه قادرون على حل المشكلات، أشخاص تعاملوا بالفعل مع عدد من التحديات الهائلة بسرعة كبيرة وكفاءة عالية ونجاح باهر"، وفقا لسكاي نيوز.

وذكرت روسيا أن وزير خارجيتها سيرجي لافروف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية ماركو روبيو، الثلاثاء، والتي ستركز على إنهاء حرب أوكرانيا واستعادة العلاقات الروسية الأمريكية.

ودميترييف مصرفي سابق في جولدمان ساكس تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، ولعب دورا في الاتصالات المبكرة بين موسكو وواشنطن خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى من 2016 إلى 2020.

وقال دميترييف: "من المهم للغاية أن نفهم أن الشركات الأمريكية خسرت نحو 300 مليار دولار بسبب مغادرة روسيا، لذا فإن هناك خسائر اقتصادية ضخمة على العديد من البلدان بسبب ما يحدث الآن، ونعتقد أن الطريق إلى الأمام هو من خلال الحلول".