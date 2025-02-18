بسبب جسم غريب.. توقف مطار غازي عنتاب التركي عن العمل



وكالات

أبلغ طياران في مطار غازي عنتاب التركية، اليوم الثلاثاء، عن رؤية جسم غريب ومضيء في السماء، مما أدى إلى تعليق حركة الطيران في المطار لفترة من الزمن.

وحسب التفاصيل الأولية، كانت الحادثة حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، عندما لاحظ الطيارون وجود جسم مضيء وغير معروف على ارتفاع يقارب 10 آلاف قدم أثناء تحليقهم.

على الفور، تم إبلاغ برج المراقبة الجوية بالواقعة، التي لم تظهر على شاشات الرادار، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد تلقي البلاغ، قررت إدارة المطار تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط تحسبا لأي طارئ، مما تسبب في تأخير عدد من الرحلات الجوية.

ولم يتمكن الخبراء حتى الآن من تحديد طبيعة الجسم الغريب، إلا أن بعض التكهنات تشير إلى أنه قد يكون طائرة مسيرة درون، لكن هذا لم يتأكد بعد.

وذكر مسؤولون في المطار، أن حركة الطيران ستستأنف بمجرد التأكد من مصدر الجسم الغريب وضمان سلامة المجال الجوي.

هذا الحادث أثار فضول الكثيرين، خاصة مع تزايد التقارير العالمية عن مشاهدات أجسام غريبة في السماء، مما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول طبيعة هذه الظواهر.

يُذكر أن مطار غازي عنتاب يعد واحدا من المطارات المهمة في جنوب تركيا، ويخدم آلاف المسافرين يوميا.