ترامب يُعلن القضاء على أحد قادة تنظيم القاعدة في سوريا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة جوية محدودة استهدفت أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا، وفقا لروسيا اليوم.

كتب ترامب على موقع "تروث" : "في نهاية هذا الأسبوع، نفذت القوات الأمريكية غارة جوية دقيقة ضد أحد أعضاء تنظيم القاعدة في سوريا، كان الزعيم الإرهابي يعمل مع تنظيم القاعدة في جميع أنحاء المنطقة".

وأشاد ترامب بجهود قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينيتكوم" مايكل كوريللا، والجيش الأمريكي على تنفيذ العملية بنجاح.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل قيادي كبير في تنظيم "حراس الدين" التابع لـ "القاعدة" الإرهابي إثر غارة جوية شنتها مقاتلاتها شمال غرب سوريا.